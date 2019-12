Le vice-président et directeur général pour l’Afrique d’AGCO a été nommé au Conseil de gouvernance d’un nouveau Collège d’Agriculture au Nigéria

Nuradin Osman, vice-président et directeur général d’AGCO (http://www.AGCOcorp.com) pour l’Afrique, a prêté serment devant le Conseil de gouvernance du Collège d’Agriculture et de Technologie nouvellement créé à Isan-Ekiti, dans l’État d’Ekiti, au Nigéria. La composition du Conseil de gouvernance de l’établissement, qui compte cinq membres, a été annoncée vendredi 13 décembre 2019 lors de la cérémonie d’inauguration, par le Gouverneur de l’État d’Ekiti, S.E. le Dr John Kayode Fayemi.

L’agriculture est la principale source de revenus de l’État d’Ekiti, situé au sud-ouest du Nigéria, où plus de 75 % de la population tire ses revenus des cultures marchandes et alimentaires.

Sous l’administration de S.E. le Dr John Kayode Fayemi, le programme de développement rural et de transformation agricole a abouti à la création du Collège d’Agriculture et de Technologie.

“La création du Collège, tant rêvée, s’inscrit dans l’optique du programme de développement de l’État d’Ekiti. Cet établissement nouvellement créé a le potentiel de mettre à profit l’agriculture, pilier de l’économie du pays, et d’autonomiser les jeunes. Cela passe par l’éducation, le développement des compétences et le renforcement des capacités par les innovations agricoles, le développement de la technologie et les meilleures pratiques agricoles. Nous espérons que le Collège attirera les jeunes vers le secteur agricole et permettra d’instaurer la sécurité alimentaire pour tous”, a expliqué le Dr John Kayode Fayemi.

“Ami de l’État d’Ekiti, Nuradin Osma a soutenu avec ferveur le programme de transformation agricole dans notre État et dans l’ensemble du pays. C’est un grand honneur de le nommer, lui, le premier étranger non-originaire d’Ekiti, parmi les premiers membres du Conseil de gouvernance du Collège,” a-t-il poursuivi.

Les membres du Conseil de gouvernance du Collège d’Agriculture et de Technologie ont été choisis sur une liste d’experts originaires de l’État d’Ekiti et en dehors du Nigéria. Au Collège, les activités ont commencé en septembre 2019 avec la nomination d’un comité directeur. Le Collège organisera des cours sanctionnés par un certificat, de courte et longue durée, visant à former une main d’œuvre agricole de niveau cadre moyen. Ces cadres combineront leurs compétences efficaces à des technologies de pointe, pour accroître la production agricole, garantissant ainsi la sécurité alimentaire dans la région.

“C’est un véritable honneur pour moi de figurer parmi les membres du Conseil de gouvernance qui contribueront à la transformation agricole et rurale de cette région agriculturellement riche du Nigéria. Je serai de même en mesure de contribuer à la chaîne de valeurs agricole intégrée, grâce aux connaissances acquises au fil des ans dans les divers postes occupés chez AGCO. Je suis convaincu que le Collège deviendra un pôle agricole et un centre de développement de compétences qui contribuera au développement et à la croissance de la communauté, de l’État et du pays,” affirme Nuradin Osman.

Nuradin a également eu l’occasion de saluer la communauté d’accueil du Collège lors d’une rencontre avec Sa Majesté Gabriel Ayodele Adejuwon, couronné roi d’Isan-Ekiti.

