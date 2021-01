Le vice-président soudanais attendu au Tchad

Le vice-président du Conseil de souveraineté soudanais, le lieutenant-général Mohamed Hamdan Dagalo, se rend au Tchad, accompagné du ministre des Affaires étrangères Omar Qamar al-Din et du directeur des services de renseignements généraux, le lieutenant-général Jamal Abdul Majeed.



Le but de la visite est de "coordonner" sur des "questions d'intérêt commun" et différents enjeux qui lient les deux pays, mais aussi "faire progresser les domaines de coopération conjointe entre le Tchad et le Soudan, a indiqué le vice-président sur les réseaux sociaux.



La délégation devrait se rendre à Amdjarass dans la province de l'Ennedi Est, où elle sera reçue en audience par le président de la République Idriss Deby.



Le 12 janvier, le chef de l'État a échangé avec une délégation soudanaise conduite par le général Bahar Ibrahim Habir, membre du Conseil souverain, et composée notamment du ministre de la Défense et du ministre des Affaires étrangères. La délégation a livré un message verbal du chef de l’Etat soudanais au président Idriss Deby.