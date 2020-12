Leaders économiques prometteurs : deux tchadiens classés dans le prestigieux Choiseul Africa

Deux tchadiens figurent dans le "Choiseul 200 Africa", un classement qui recense les 200 jeunes leaders économiques africains les plus prometteurs. Il s'agit de Nair Abakar et Madjissem Beringaye.



Âgé de 29 ans, Naïr Abakar est directeur général adjoint de l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication (ADETIC). Il est également ambassadeur itinérant à la Présidence de la République du Tchad.



Âgée de 36 ans, Madjissem Beringaye est dirrectrice générale de BNM & Associés.



Le Choiseul 100 Africa est une étude annuelle inédite réalisée par l’Institut Choiseul. Il identifie et classe les 200 jeunes dirigeants africains de 40 ans et moins appelés à jouer un rôle important dans le développement de l’Afrique dans un avenir proche.



Les 100 premiers sont classés de la 1ère à la 100ème place. Une seconde liste recense 100 profils supplémentaires classés entre la 101ème et la 200ème place en trois catégories : trois étoiles, deux étoiles et une étoile.



Fruit d’un travail mené sur plusieurs mois, l’Institut Choiseul a fait appel à de nombreux experts et spécialistes du continent pour réaliser cette étude ambitieuse et unique qui dresse un état des lieux des forces vives de l’économie africaine.



Plusieurs critères pondérés ont été pris en compte tels que : l’image et la réputation, le parcours et les compétences, le pouvoir et la fonction, l’influence et les réseaux, le potentiel et le leadership.