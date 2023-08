Les Brics vont accroître leur influence sur la scène internationale après l'élargissement

« Je salue le pas des Brics vers l’élargissement. Je suis convaincu que cela rendra l'association plus efficace et augmentera son influence sur la scène internationale », a déclaré M. Madbouli. « Nous espérons que l'Égypte va contribuer aux efforts visant à trouver des solutions pratiques en réponse aux défis auxquels nos pays sont confrontés [et qui] nécessitent d’intensifier la coopération », a-t-il indiqué.



Le premier ministre égyptien a notamment proposé de renouveler les efforts conjoints pour lutter contre la crise alimentaire dans le cadre des Brics. Il a rappelé que l'Égypte était prête à coopérer avec la communauté internationale pour établir un centre céréalier de commerce et de stockage des céréales dans le pays. En outre, M. Madbouli a pointé la nécessité de réformer les institutions financières pour les rendre plus justes et plus efficaces quant aux intérêts des pays en développement.



Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé l'élargissement de l’association à l’issue du 15e sommet des Brics qui s'est tenu du 22 au 24 août à Johannesburg. L'Argentine, l'Égypte, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Éthiopie rejoindront les Brics à partir du 1er janvier 2024.