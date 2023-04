Les Clubs Rotary du Tchad dénoncent les allégations mensongères visant Saleh Kebzabo

Dans cette déclaration, les présidents des clubs Rotary tchadiens rappellent les faits ayant conduit à la "radiation de Hélène Doumro, la personne à l'origine du document anonyme, du Rotary Club N'Djamena Doyen en 2017 pour détournement de fonds destinés à la réalisation de forages dans la province du Chari Baguimi et non dépôt de bilan financier durant ses deux années d'exercice au poste de Trésorière du club". Ils ajoutent que Hélène Doumro a été "radiée de son deuxième club, le Rotary Club N'Djamena Élite, le 14 janvier 2023, en raison de son comportement versatile en voulant gérer le club comme une propriété privée".



Selon la déclaration, les allégations portées contre Saleh KEBZABO visent en fait à satisfaire le désir de vengeance d'Hélène Doumro, qui a été décrite comme ayant étalé ses talents de nuisance absolue. Les présidents des clubs Rotary tchadiens dénoncent ces allégations mensongères et déclarent apporter leur soutien indéfectible à leur ami Saleh KEBZABO dans sa mission de Gouverneur du District 9150 du Rotary International.



Dans cette déclaration conjointe, les présidents des clubs Rotary tchadiens ont déclaré : "Nous désavouons les allégations mensongères, mesquines et sans fondement de cette dame, tendant à nuire à la digne et honnête réputation de notre ami Saleh KEBZABO, le tout premier Tchadien élu Gouverneur du District 9150 du Rotary International. Nous apportons notre soutien indéfectible à notre ami Saleh KEBZABO pour sa nouvelle mission de Gouverneur dans l'intérêt supérieur du Rotary International et de la population tchadienne".



La déclaration a été signée par la Présidente du Rotary Club N'Djamena Doyen, la Présidente du Rotary Club N'Djamena Toumaï, le Président du Rotary Club N'Djamena Espoir et la Présidente du Rotary Club N'Djamena Élite.