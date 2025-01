Les Émirats Arabes Unis offrent un don de 1 000 tonnes de vivres et non-vivres au Tchad

Le don, destiné aux couches les plus vulnérables et aux populations touchées par les inondations, a été réceptionné par le Directeur Général de la Solidarité Nationale, Kaoudé Israël. Lors de la cérémonie de remise, le Coordonnateur de l’assistance des Émirats, Aïd Alkatebi, a souligné que ce geste témoigne de l'engagement du Gouvernement des Émirats Arabes Unis à soutenir le Tchad face aux défis humanitaires.



Kaoudé Israël a salué ce don, le qualifiant de soutien précieux pour faire face aux défis liés à l’arrivée des réfugiés, aux inondations et à d'autres aléas naturels. Il a également affirmé que ce geste renforce les relations de coopération entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis.



Le Directeur Général a rassuré que cette aide sera distribuée équitablement aux couches vulnérables ciblées, en respectant les besoins prioritaires.



Ce don illustre une fois de plus la solidarité internationale envers le Tchad et les efforts conjoints pour répondre aux besoins des populations en situation de précarité.