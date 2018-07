Les États-Unis interviennent dans plusieurs domaines pour aider le Tchad

L’Ambassade des États-Unis a organisé, ce jeudi soir, une réception dans ses locaux pour célébrer les festivités marquant les 242ème anniversaire de l’accession des États-Unis à la souveraineté internationale. Après le passage de la garde d’honneur américaine, les hymnes nationaux du Tchad et des États-Unis ont retenti pour marquer le début de la cérémonie en présence des officiels tchadiens, des leaders politiques de l’opposition démocratique, et de quelques ambassadeurs accrédités au Tchad.



La secrétaire d’État aux Affaires étrangères du Tchad, Achta Saleh Damane a représenté les autorités lors de cette cérémonie commémorative riche en couleur.



Cette fête de l’indépendance des États-Unis a permis de faire un état de lieux sur les relations bilatérales qu’entretiennent le Tchad et les États-Unis, notamment avec la construction d’un nouveau local de l’Ambassade qui traduit bien un symbole tangible de l’engagement des États-Unis auprès du gouvernement et du peuple tchadien.



L’engagement des États-Unis au Tchad vise à y promouvoir un avenir pacifique, prospère et respectueux de la dignité fondamentale de tous. Les États-Unis demeurent le principal bailleur de fonds dans le domaine humanitaire au Tchad avec la mise sur pied des programmes de reconstructions pour améliorer les moyens de subsistance, fournir des soins de santé et l’accès à l’eau aux communautés de réfugiés, hôtes et aux populations déplacées dans le bassin du Lac Tchad. Par ailleurs, ils ont restauré le château d’eau de Faya Largeau et travaillent avec le gouvernement pour l’identification d’autres opportunités pour l’amélioration de la qualité de vie des tchadiens, tout en contribuant aux efforts du gouvernement pour éradiquer la polio et éliminer le ver de Guinée.