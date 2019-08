Les États-Unis se joignent à 10 pays de l’Indo-Pacifique pour un exercice anti-piraterie

Plusieurs pays du bassin Indo-Pacifique se sont retrouvés en août pour le 18e SEACAT, un exercice naval de coopération et de formation en Asie du Sud-Est axé sur la lutte contre la piraterie et la contrebande.



La manœuvre réunit 14 navires et 400 militaires de 11 pays. Au moyen de scénarios réalistes, ils s’entraînent à pister, stopper, aborder et fouiller des navires en mer.



« Cette année, les nations partenaires étaient plus nombreuses que jamais à venir au SEACAT pour partager leurs problèmes et leurs meilleures pratiques », a indiqué le sous-amiral Joey Tynch. « Il n’y a pas de meilleur endroit pour renforcer nos aptitudes à détecter, partager et réagir qu’en travaillant ensemble en mer. »



Le Bangladesh, le Brunei, le Cambodge, les États-Unis, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, le Sri Lanka, la Thaïlande et le Vietnam étaient tous présents au SEACAT cette année.



Au-delà de la formation navale, des garde-côtes et d’unités de maintien de l’ordre, l’exercice offre aux forces de sécurité des pays du bassin Indo-Pacifique l’occasion de partager des idées et de travailler avec leurs voisins régionaux.



Les États-Unis ont pris « l’engagement durable de défendre une zone Indo-Pacifique libre et ouverte où toutes les nations, grandes et petites, ont leur souveraineté protégée », a déclaré l’ancien secrétaire à la Défense Patrick Shanahan, en juin. « Les États-Unis sont une nation du Pacifique. Nous sommes unis à nos voisins de l’Indo-pacifique par des liens indissolubles faits d’histoire, de culture, de commerce et de valeurs communes. »