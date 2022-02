Les États-Unis vont fournir des armes d'une valeur de 350 millions de dollars à l'Ukraine

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a annoncé samedi que les États-Unis offraient à l'Ukraine des armes "défensives létales" d'une valeur de 350 millions de dollars US pour l'aider à se défendre contre les opérations militaires russes en cours.



M. Blinken a déclaré dans un communiqué que le président américain Joe Biden l'avait autorisé à prendre une telle décision. Il a donc autorisé le ministère de la défense à procéder au retrait présidentiel, qui aidera l'Ukraine à faire face "aux menaces blindées, aériennes et autres auxquelles elle est actuellement confrontée".



Le secrétaire d'État a précisé que cette dernière somme s'ajoutait aux aides militaires immédiates de 60 et 200 millions de dollars à l'Ukraine que Biden lui avait déléguées l'an dernier, ce qui porte à plus d'un milliard de dollars le total du soutien sécuritaire américain à la nation d'Europe de l'Est au cours de l'année écoulée.