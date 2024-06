Les Journées du Chargeur Tchadien : Un évènement majeur pour le développement du commerce au Tchad

Enclavé et sans façade maritime, le Tchad dépend fortement des pays voisins pour ses échanges commerciaux. Cette situation expose le pays à de nombreux défis, notamment des coûts de transport élevés, des délais d'acheminement longs et des risques accrus de fraude et de corruption.



Les Journées du Chargeur Tchadien visent à identifier et à lever ces obstacles en encourageant le dialogue et la collaboration entre tous les acteurs concernés. En réunissant des chargeurs, des opérateurs économiques, des transporteurs, des experts nationaux et internationaux, des représentants des administrations publiques et des forces de sécurité, cet évènement permettra de dresser un état des lieux exhaustif des problématiques rencontrées et d'élaborer des solutions concrètes pour les résoudre.



Les Journées du Chargeur Tchadien ne s'adressent pas uniquement aux professionnels du secteur des transports et de la logistique. Le grand public est également convié à cet évènement pour découvrir les enjeux du commerce international et les missions du COC-Tchad. Des stands d'exposition seront mis en place pour permettre aux visiteurs de se renseigner auprès des différents acteurs de la chaîne logistique.



Les Journées du Chargeur Tchadien constituent une excellente occasion pour le Tchad de promouvoir son potentiel économique auprès d'investisseurs nationaux et internationaux. En mettant en avant les efforts déployés par le pays pour améliorer son infrastructure et son climat des affaires, cet évènement contribuera à renforcer l'attractivité du Tchad comme destination d'investissement.