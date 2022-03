Les SAO du Tchad de retour à N’Djamena

La sélection nationale de football des SAO du Tchad est de retour au Tchad en provenance du Maroc. Accompagnés du staff technique, les joueurs ont regagné le pays après avoir affronté la Gambie en match aller/retour pour le tour préliminaire de la CAN 2023.



“Nous voulons envoyer une mention spéciale à tous ceux qui ont cru en leurs ambassadeurs. La reconnaissance des joueurs et tout le staff va aussi à l'endroit des plus hautes autorités qui se sont investies à cet effet”, a déclaré la Fédération tchadienne de football association (FTFA) sur sa page Facebook.



“Rien n'est perdu, une expérience après une autre et le temps du Tchad s'approche”, a ajouté la Fédération en guise de galvanisation.



Les SAO se sont inclinés sur un score global de 3-1 face à la Gambie. Malgré la ferveur populaire, le Tchad n’est pas parvenu à se qualifier mais en tire une grande expérience avec un retour marqué par un long moment d’absence de la compétition.