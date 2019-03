Les armées tchadienne et US clôturent des exercices médicaux militaires

Les armées tchadiennes et américaines ont clôturé hier, mercredi 6 mars 2019, à l’Hôpital d’instruction militaire, l’exercice de préparation et de formation médicale (MEDREX 2019). Il visait à consolider les infrastructures sanitaires et les capacités techniques du corps médical de l’armée tchadienne.



Les participants à cette formation -initiée par l’armée américaine au profit de leurs collègues tchadiens- recommandent au ministère tchadien en charge de la défense de multiplier et de diversifier les partenariats dans le cadre de la coopération militaire, afin de renforcer les structures sanitaires ainsi que les capacités techniques du corps médical.



Par ailleurs, ils demandent au commandement de l’armée tchadienne d’initier des exercices militaires afin de doter le personnel des services de santé des armées des outils nécessaires pour le renforcement de sa capacité opérationnelle, et d’élargir cette formation au niveau du centre d’instruction afin de permettre aux soldats de se prendre en charge mutuellement.



319 examens médicaux et 55 interventions chirurgicales



L'exercice de préparation et de formation médicale a permis entre autres de réaliser la réfection du laboratoire de l’Hôpital d’instruction militaire, l’octroi d'une formation pratique au personnel de santé sur le terrain et à l’hôpital, et l’ouverture d’un centre de coordinateur des évacuations sanitaires aéroportées.



Cette coopération militaire tchado-américaine a pu enregistrer et examiner plus de 319 malades dont 55 malades ayant subi des interventions chirurgicales et 156 malades ayant bénéficié des traitements en stomatologie. Plusieurs matériels techniques ont été réparés et entretenus, entre autres les autoclaves, les microscopes et les scialytiques.