Les compétitions jeunes démarrent en novembre

Fraîchement nommé, Président de la Commission jeunes de la Fédération ivoirienne de Rugby (FIR.CI), Tidiane Camara a dévoilé le jeudi 3 octobre 2019 son programme d'activité pour la saions 2019-2020. Il a par ailleurs présenté les membres de son ''équipe''.

15 journée meubleront la saison sportive au niveau des jeunes. Ces compétitions seront organisées sur toute l'étendue du territoire. Ces compétitions seront consacrées au catégories allant des U10 au U 20. La saison sportive démarrera au mois de novembre 2019 pour s'achever en juin 2020.

Afin de mieux couvrir l'ensemble du territoire , la commission a découpé l'espace national en quatre zones.

La zone A regroupe l'ensemble des clubs d'Abidjan. Ferkéssedougou, Korhogo, Ouangolo et Bouaké constituent la zone B. Les clubs affiliés à la FIR dans les localités de Yamoussoukro, Adzopé, Abengourou et Divo sont inscrits dans la zone C. La zone D est l'affaire des clubs de Duékoué, Bangolo et Guiglo.

Pour mener à bien sa mission, le président Tidiane Camara s'est entouré de jeunes au sein de son bureau. Il sont au nombre de 11. Deux dames figurent dans ce bureau. Il s'agit de Isabelle YEBOUA et d'Ella GUEI. Elles occupent respectivement le poste de secrétariat général et de chargé de Communication. Outre les Membres du bureau, Tidiane Camara s'est entouré d'un collègue de conseiller.

La liste des membres du bureau

1. President: Tidiane KAMARA

Vice président: Laciné SOUMAHORO

Trésorier: Christian EBA

Secrétaire général: Isabelle YEBOUA

Responsables chargé de l'organisation des compétitions: Arnauld BOMOUA- Félix BATIONO- Thimothee OYEWALE - Louis KOUADIO- KOUATRE.

Responsable chargé de la communication: Ella GUEI- Lucien BOHOUSSOU - Daouda COULIBALY

Conseilleurs: Bakary SOUMAHORO- Eugène YAO- Mamadou TOME- Thibault KABA

Contact de Presse :

Mail : fircommunication@gmail.com

Facebook : Fédération Ivoirienne de Rugby/ FIR TV

Twitter : @fircommunicati1 (https://bit.ly/3583w2b)

Youtube : FIR TV

Propos de la Fédération Ivoirienne de Rugby :

La Fédération Ivoirienne de Rugby ( FIR) (FIR.CI), est née en 1961. Elle membre fondateur de Rugby Afrique. La Fédération présidée par Dr Tano Elvis, à la charge la promotion et la vulgarisation de la balle ovale sur toute l’étendue du territoire. Notre objectif est accroître le nombre de pratiquant du rugby en Côte d’Ivoire.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/les-competit...