Les confidences d'un diplomate camerounais sur la politique africaine du président Emmanuel Macron

On vient de voir le Président français Emmanuel Macron s’activer sur la situation en Libye, notamment un certain forcing pour ramener la paix au plus vite, en mettant tout en œuvre pour réconcilier les frères ennemis, dans un pays qui a deux gouvernements. Que doit-on en déduire pour toute l’Afrique ?Sauf meilleur avis, vous n’êtes pas seul à vous poser cette question. Il y a effectivement lieu de s’interroger plus profondément sur la grande kermesse organisée récemment à Paris entre les frères ennemis Libyens. Toutefois, je vous invite à procéder davantage à une lecture à la fois circonstanciée et géopolitique, qu’à une lecture stratégique de fond indiquant une ligne de conduite ou des objectifs globaux et régionaux.Lire la suite en cliquant ici: http://www.lescoopsdafrique.com/2018/06/06/emmanuel-macron-a-t-il-une-politique-africaine/