TCHAD

Tchad : à Sarh, la Caisse de Retraite de la Banque Centrale célèbre 25 ans d’existence


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 22 Août 2025



À l’occasion de son 25ᵉ anniversaire, la Caisse de Retraite de la Banque Centrale (CRBC) a organisé, ce jeudi 21 août 2025, une rencontre d’échange et de réflexion dans les locaux de la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) à Sarh.

L’événement a réuni les agents en activité ainsi que ceux déjà admis à la retraite, autour du thème : « La Caisse de Retraite de la Banque Centrale, 25 ans de construction d’un héritage commun : réussites, défis et perspectives ».

Cette initiative vise à informer et à outiller les participants sur le fonctionnement de la CRBC : conditions d’adhésion, mécanismes de cotisation, ainsi que les bonnes pratiques pour préparer une retraite sereine.

Le chef de centre de la BEAC de Sarh, Nodjibougada Donald, a salué l’engagement de la CRBC à accompagner les travailleurs dans la construction d’une retraite sécurisée. « La retraite n’est pas une fin en soi, elle se prépare tout au long de la vie professionnelle. La CRBC est un outil essentiel pour nous aider à franchir cette étape sans inquiétude », a-t-il souligné.

Pour sa part, le représentant de la CRBC, Borgia Claise Gomba Ebikili, a exhorté les agents, qu’ils soient en fonction ou retraités, à rester proches de la Caisse et à veiller à disposer d’informations fiables et actualisés. Il a également insisté sur l’importance d’adhérer et de contribuer régulièrement afin de bénéficier pleinement des avantages. La rencontre a été marquée par la projection d’un documentaire retraçant l’historique de la CRBC, ses acquis et ses perspectives.

Les échanges interactifs qui ont suivi ont permis aux participants de poser des questions précises et d’obtenir des éclaircissements sur les modalités d’adhésion et de gestion de leurs droits. Les activités se poursuivront jusqu’au vendredi 22 août 2025 avec, au programme, des expositions de stands, des témoignages d’adhérents et des séances de partage d’expérience, afin de renforcer davantage la confiance et la cohésion autour de la Caisse.


