Les danses de l'Ennedi Est : un trésor culturel du Tchad

Les danseurs, hommes et femmes, portent des costumes traditionnels : les hommes des djalabias et les femmes des lafayes et des robes avec des accessoires. La musique est généralement jouée avec des tambours, des flûtes, accompagnée de chants et de percussions, créant une ambiance festive et joyeuse. Les danseurs se déplacent en cercle et effectuent des mouvements synchronisés des bras et des jambes. Ces danses expriment la joie, la célébration de la vie, ainsi que l'unité et la solidarité de la communauté qui les pratique. La beauté et la richesse de ces traditions culturelles sont primordiales dans cette province tchadienne.