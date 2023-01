Les danses traditionnelles de la province de Hadjer Lamis : une richesse culturelle cosmopolite

La danse Nougara, originaire du département de Ngoura, est une danse de jouissance pour toutes les cérémonies. Elle peut être exécutée à l'occasion d'une victoire et est également connue sous le nom de danse des bravoures. Les danseurs exécutent cette danse en portant des sagaies en fil indien.



La province de Hadjer Lamis est riche en variétés ethniques et culturelles avec quatre départements : Dababa, Ngoura, Haraz-El-biar et Dagana.



La danse Karou, originaire du département de Haraz-El-biar, est exécutée autour d'un feu accompagnée d'un thé. Elle est exécutée assise et est accompagnée par une cantatrice.