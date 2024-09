Les enjeux de la coopération Tchad-Hongrie

Le gouvernement tchadien cherche à diversifier ses partenariats économiques et sécuritaires, afin de réduire sa dépendance à l'égard de la France et de renforcer sa souveraineté. La coopération avec la Hongrie s'inscrit dans cette logique, tout comme les accords signés avec la Chine.



Moscou, en cherchant à étendre son influence en Afrique, voit dans le rapprochement entre le Tchad et la Hongrie une opportunité de renforcer ses positions sur le continent. La Russie pourrait ainsi gagner un nouvel allié dans une région stratégique, tout en affaiblissant l'influence occidentale.



Pékin, de son côté, poursuit sa stratégie de développement des infrastructures en Afrique, dans le cadre de son Initiative "Les Nouvelles Routes de la Soie". Le Tchad, avec ses ressources naturelles, représente un marché potentiel important pour les entreprises chinoises.



Les enjeux de cette coopération

Les enjeux de cette coopération sont multiples :

Lutte contre le terrorisme : La Hongrie s'engage à aider l'armée tchadienne à lutter contre le terrorisme, un enjeu majeur pour la stabilité de la région du Sahel.



Développement économique : Les accords signés entre les deux pays portent sur des domaines variés, tels que l'agriculture, l'éducation et les infrastructures. Ces projets de coopération visent à stimuler le développement économique du Tchad.

Influence géopolitique : Au-delà des aspects économiques et sécuritaires, cette coopération revêt une dimension géopolitique importante, car elle marque une remise en question de l'ordre mondial établi et une volonté de certains pays de s'affranchir de l'influence occidentale.



Cette nouvelle dynamique entre le Tchad et la Hongrie soulève également plusieurs défis :

La stabilité politique du Tchad : La situation politique au Tchad reste fragile, et les défis sécuritaires sont nombreux. La coopération avec la Hongrie pourrait contribuer à renforcer la stabilité du pays, mais elle ne saurait à elle seule résoudre tous les problèmes.



La dépendance économique : Le Tchad reste fortement dépendant de l'aide internationale. Une diversification excessive des partenariats pourrait fragiliser l'économie du pays et le rendre vulnérable aux fluctuations des cours des matières premières.



Les relations avec la France : La détérioration des relations franco-tchadiennes pourrait avoir des conséquences négatives sur la coopération régionale et sur la lutte contre le terrorisme.



Conclusion

Le rapprochement entre le Tchad et la Hongrie marque un tournant dans les relations internationales et témoigne d'une nouvelle donne géopolitique en Afrique. Cette coopération, tout en offrant de nouvelles perspectives de développement pour le Tchad, soulève également des questions sur la stabilité de la région et les enjeux de la gouvernance mondiale.