Les essentiels des données biométrie à connaître

- 16 Mars 2022

La protection des données occupe une place de choix dans toutes les entreprises. Ainsi, pour rendre les systèmes informatiques plus sûrs et sécurisés, plusieurs stratégies biométriques ont été créées.



Dans plusieurs domaines comme celui de la santé, des finances, la sécurité des terminaux de vol, la sécurité Web , des échanges, du marché public, l’approvisionnement…, la vérification biométrique est de plus en plus utilisée. On pourrait être tenté de dire que les stratégies biométriques permettent d’offrir des services durables à plusieurs problèmes difficiles en matière de sécurité.



Qu’est-ce que la biométrie et comment fonctionne-t-elle ?



Dérivé des mots grecs ‘’bio’’ qui signifie la vie et de ‘’métrique’’ qui veut dire mesurer, la biométrie est la mesure et l’analyse statistique des caractéristiques physiques et comportementales propres aux personnes. Elle est principalement utilisée pour le contrôle d’accès afin d’identifier les personnes. Le principe de base de la biométrie est simple. En effet, chaque personne peut être identifiée de manière précise grâce à ses traits physiques ou comportementaux.



L’authentification biométrique est de plus en plus fréquente dans les systèmes de sécurité des entreprises publiques et privées , les applications de point de vente ou dans l’électronique grand public. Hormis le facteur sécuritaire que la biométrie confère, elle n’exige pas de mot de passe à retenir. En effet, certaines méthodes biométriques comme celle permettant de mesurer la démarche d’une personne par exemple peut, sans contact direct authentifier cette dernière.

Voici les composants des dispositifs biométriques :



• Lecteur ou dispositif de balayage permettant d’enregistrer le facteur biométrique en cours d’authentification. • Logiciel permettant de convertir les données biométriques numérisées en un format numérique normalisé afin de comparer les points de correspondance des données observées avec celles stockées. • Base de données qui permet de stocker les données biométriques à des fins de comparaison.

Les données biométriques peuvent être stockées dans une base de données centralisée. Cependant, il faut reconnaître que les transpositions biométriques sont de plus en plus révolutionnaires ce qui demande une collecte de données biométriques locale puis leur hachage cryptographique (signature numérique d’un message, le transformant en un code de taille fixe en vue de son authentification ou de son stockage). En fait, cela permet de faire l’authentification ou la vérification sans aucun accès direct aux données biométriques elles-mêmes.



Les différents types de biométrie



Il existe principalement deux grands types d’identifiants biométriques : les identifiants physiologiques et les identifiants comportementaux.

Les identifiants biométriques physiologiques comprennent les éléments suivants :

• Les empreintes • La reconnaissance faciale • La reconnaissance de l’iris • La reconnaissance vocale • La reconnaissance veineuse • La géométrie des mains • La numérisation de la rétine • La correspondance de l’ADN • Les signatures numériques

Les identifiants biométriques comportementaux quant à eux comprennent les manières uniques dont les personnes agissent. Ces manières incluent la reconnaissance des frappes de clavier, les mouvements de la souris, le mouvement des doigts, les démarches et gestes, les modèles d’engagement sur les médias sociaux ou sur les sites web. Bien que ce type d'identification biométrique ait des cotes de fiabilité inférieures, il faut avouer qu’ils ont le potentiel de se développer.



Quelques exemples d’utilisation de la biométrie



Nous le savons tous, la biométrie est présente dans plusieurs smartphones qu’on utilise aujourd’hui. Hormis ce domaine, la biométrie est de plus en plus utilisée dans plusieurs autres domaines dont voici quelques exemples :



Les départements de la sécurité intérieure : On fait usage de la biométrie dans les succursales de la patrouille frontalière. Elle est utilisée pour les processus de vérification et d'accréditation et de détection. A titre d’exemple, on peut parler des systèmes de passeports numériques qui stockent les données d’empreintes digitales.



Les forces de l’ordre : Elle est utilisée dans les systèmes d’identification des criminels, grâce à l’authentification par empreintes palmaires ou digitales.

Sécurité des aéroports : La reconnaissance de l’iris est plus utilisée dans les aéroports, toujours pour la sécurité.



Soins de santé : La biométrie est présente dans le domaine sanitaire en occurrence dans les systèmes tels que les cartes nationale d’identité pour les divers programmes d’identification et d’assurance maladie. En effet, ces systèmes utilisent généralement les empreintes digitales pour l’identification.



Beaucoup diront que la biométrie est plus sécurisée que les traditionnels mots de passe car ces mots de passe peuvent être obtenus par différentes méthodes de violations de données ou d’attaque par force brute, ce qui n’est pas le cas des données biométriques. Cependant, presque tous les systèmes d’authentification comportent des risques. Il est alors important de savoir où et comment donner ses données biométriques.









