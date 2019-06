Les établissements scolaires de Floride Charter School Associates choisissent le SD-WAN infogéré de GTT

Le SD-WAN de GTT apporte une connectivité d’un bon rapport qualité/prix pour transporter les informations essentielles au bon déroulement administratif et pédagogique des établissements. Le service SD-WAN de GTT augmente la performance du réseau, améliore l’accès aux applications cloud et réduit le nombre de ressources internes mobilisées pour s’occuper du réseau WAN.



« Notre mission est de permettre à nos écoles de se concentrer sur l’essentiel : l’éducation. Le SD-WAN infogéré de GTT réduit la pression sur les quelques ressources informatiques et améliore le rendement des applications qui sont essentielles pour fournir des environnements d’apprentissage d’exception. » commente Joaquim Infante, Director of Information Technology chez CSA. « Lors de notre choix de prestataire pour ce déploiement réseau, GTT s’est distingué par sa réactivité, sa capacité à répondre à nos besoins spécifiques, son expérience en services infogérés et par son réseau Internet de pointe. »



GTT connecte les 16 établissements scolaires de CSA à son data center central avec une capacité de transfert quasi temps-réel. Chaque établissement est doté d’un double accès redondant composé d’un circuit Internet dédié et d’une connexion haut-débit. Le SD-WAN permet à CSA d’utiliser les deux lignes simultanément, augmentant ainsi la bande passante disponible. Ce service permet au groupe scolaire de prioriser le trafic par application et par route en fonction de la meilleure connexion disponible à tout moment.



« GTT est fier d’apporter son soutien aux établissements scolaires tels que ceux de Charter School Associates en fournissant une connectivité vers les applications hébergées dans le cloud, » déclare Rick Calder, Président et CEO de GTT. « Déployer des technologies réseau pilotées par des logiciels peut augmenter significativement les performances et bénéficier à l’expérience éducative et à la réussite scolaire. Le service entièrement infogéré de GTT permet au personnel administratif des établissements scolaires de se consacrer à leur mission qui est d’apporter le meilleur apprentissage possible à leurs élèves.»