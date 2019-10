Les étudiants tchadiens peuvent aussi envisager des études aux USA

La coordinatrice régionale des systèmes éducatifs américains en Afrique de l’Ouest et centrale, Mme. Diane Wiesz Young, a effectué mercredi une visite d’échange à l’Université Emi Koussi.



La visite a permis de rencontrer les responsables de l’établissement pour mieux comprendre le système éducatif tchadien.



Selon Mme. Diane Wiesz Young, la raison de la visite vise à comprendre et à donner des conseils aux étudiants qui ont des ambitions d’étudier aux Etats-Unis.



La coordinatrice a échangé avec les étudiants à qui elle a posé plusieurs questions, notamment sur leur volonté de venir étudier aux USA.



La question du financement freine la volonté des étudiants d’envisager des études aux USA. La coordinatrice a indiqué que 250 universités offrent des bourses complètes. Elle a conseillé aux étudiants tchadiens de se mettre au travail pour apprendre la langue anglaise afin de pouvoir envisager des études aux USA, rappelant que la formation là-bas est de très haute qualité.



Le premier responsable de l’Université Emi Kossi a adressé ses remerciements pour la clarification et l’intervention opportune en faveur des étudiants tchadiens. Il a appelé à faciliter les conditions de demande et d’octroi des visas pour permettre aux étudiants tchadiens de partir étudier.