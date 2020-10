Les favoris pour la LDC 2020-2021

Les amoureux du foot vont bientôt être servis : la Ligue des Champions signe son grand retour dans quelques jours maintenant. Après une saison 2019/2020 dérangée par le coronavirus, les différentes équipes vont s’éclater pour cette nouvelle année, même si les supporters ne sont pas encore là pour remplir les stades. À Lisbonne, lors du Final-8 organisé en août, le Bayern Munich est venu s’installer sur le toit de l’Europe au terme d’une victoire finale face au Paris Saint-Germain (1-0). Et forcément les Allemands sont les premiers candidats à leur propre succession pour cette nouvelle saison.En effet, comme en témoignent les paris sportifs disponibles sur Bwin , Munich est le premier club favori au titre final cette saison, avec une cote de 5,00. La formation bavaroise a eu plusieurs départs importants dans ses rangs : Philippe Coutinho, Ivan Perisic, qui n’étaient que prêtés, mais surtout Thiago Alcantara, parti à Liverpool. À l’inverse, des joueurs sont venus renforcer l’effectif comme Leroy Sané, mais aussi Tanguy Kouassi, Eric Maxim Choupo-Moting et Bouna Sarr. Les deux derniers recrutements peuvent toutefoisD’autres formations sont aussi annoncées comme favorites au titre final. On retrouve, comme chaque année, Manchester City. La formation de Pep Guardiola, qui a une énorme force financière, s’est renforcée cet été avec les recrutements de Nathan Aké et Ruben Dias en défense centrale, ainsi que Ferran Torres en attaque. L’entraîneur espagnol espère enfin régler ses problèmes défensifs pour pouvoir postuler, enfin, au titre final. Pour Bwin, la cite de City vainqueur est tout de même à 5,75, juste devant Liverpool (6,00).En ce qui concerne les deux principaux outsider, on retrouve le Paris Saint-Germain, vice-champion d’Europe en titre, et le Real Madrid, le recordman de la compétition avec 13 trophées . Les Parisiens ont perdu de nombreux joueurs cet été en fin de contrat comme Edinson Cavani, Thomas Meunier, Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi, Eric Maxim Choupo-Moting et surtout Thiago Silva. Le défenseur brésilien est parti du côté de Chelsea. Sur le mercato, les Parisiens ont tenté de renforcer les postes ciblés à l’image de Florenzi au poste de latéral droit, Danilo et Rafinha au milieu de terrain et Moïse Kean en pointe. Enfin, le Real Madrid n’a recruté personne sur ce mercato. Depuis deux ans maintenant, les Merengue comptent leurs sous pour préparer une énorme offensive l’été prochain pour recruter Kylian Mbappé mais aussi un milieu de terrain : soit Eduardo Camavinga soit Paul Pogba. Quoi qu’il en soit, les fans de football peuvent souffler, les folles soirées européennes en pleine semaines sont bientôt de retour. Et malgré les absences de déplacement, les stades vides, l’enjeu restera toujours aussi grand et le spectacle promet d’être grandiose sur les écrans !