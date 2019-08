Les fermetures d’écoles en Afrique de l’Ouest et centrale ont triplé depuis 2017 alors que l’éducation est prise pour cible dans toute la région

Plus de 1,9 million d’enfants ont été chassés de leur école en Afrique de l’Ouest et centrale en raison d’une flambée d’attaques et de menaces de violence contre l’éducation dans toute la région, avertit l’UNICEF aujourd’hui dans un nouveau rapport. En juin 2019, 9 272 écoles étaient fermées au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali, […]

Plus de 1,9 million d’enfants ont été chassés de leur école en Afrique de l’Ouest et centrale en raison d’une flambée d’attaques et de menaces de violence c...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...