Les fuites du pré-dialogue de Doha entraînent des restrictions sur les réunions

Aux petites heures de ce matin de jeudi 17 mars, plusieurs dossiers des résultats des réunions à huis clos des mouvements militaires à Doha ont fuité. Ces fuites, qualifiés de "barbares" par une source, ont conduit à restreindre les réunions et à imposer des mesures entre les participants à Doha, en particulier l'opposition.



Des dossiers du comité chargé de négocier avec les autorités de transition tchadiennes et la liste des propositions des politico-militaires contenues dans un projet d'accord ont fuité. Selon une source directe, les mouvements politico-militaires sont en discussion pour ratifier cette liste, alors que d'autres s'en sont écartés.



Les mouvements politico-militaires et alliés ont soumis aux discussions à la délégation gouvernementale un projet de propositions . De l’accord qui en résulterait dépendra la participation effective des mouvements au dialogue national inclusif prévu pour le 10 mai 2022, indiquent les politico-militaires.