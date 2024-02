Les gagnants du jeu spécial Quiz CAN 2023 de Moov Africa Tchad reçoivent leurs récompenses

Ces heureux gagnants sont des abonnés du réseau téléphonique Moov Africa Tchad qui ont participés au jeu QUIZ CAN 2023 en cours en Côte d'Ivoire. Plusieurs prix étaient en jeu, notamment 02 billets d'avion pour assister à la finale de la CAN à Abidjan, des routeurs, des téléviseurs, des motos et des coupons d’un montant de 20 000F via Moov Money. Ainsi, lors de la cérémonie de remise des lots aux gagnants qui s'est déroulée ce lundi 5 février 2024 à la Direction Générale de Moov Africa, 26 gagnants ont été récompensés, dont 24 ont reçus 20 000 F de coupons de bon d’achats via Moov Money. Les deux autres ont remporté des billets d'avion pour la grande finale le 11 février 2024 à Abidjan en Côte D’Ivoire. Le Chef de Division Marketing de Moov Africa, M. Ahmed Louezzane, a souligné que ces jeux sont organisés dans le but de fidéliser les abonnés. Les deux heureux gagnants des billets d'avion, Diondjim Abakar et Mahamat Nour Adam, se sont déclarés très satisfaits et encouragent les autres abonnés à tenter leur chance pour profiter de ces jeux. La promo prendra fin le 11 Fevrier 2024 et il reste des Motos et écrans plats à gagner.