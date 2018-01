AFRIQUE Les grandes évolutions technologiques en Afrique depuis les années 2000

Il serait impossible de réfuter l’utilité des téléphones et d’internet dans nos sociétés d’autant plus que leur impact se fait bel et bien ressentir. En effet, vous pouvez dorénavant avoir accès à de nombreuses



Mais où en est t-on depuis l’avènement de ces appareils électroniques qui servent à communiquer ? Quel bilan peut-on faire de l’insertion et de l’usage des outils de la technologie dans notre quotidien ?



Les avancées technologiques en Afrique depuis 2000



La plus grande révolution technologique à laquelle a participé le continent africain depuis les 17 dernières années est l’avènement du téléphone portable, des outils de l’information et de la communication et aussi de l’internet.



Alors qu’au départ les téléphones pesaient plusieurs kilos et ne permettaient que d’émettre et recevoir des appels, les smartphones ont aujourd’hui pris leur place.



Ces gadgets ultra sophistiqués et dotés de plusieurs fonctionnalités en plus sont devenus l’objet le plus utilisé du quotidien. Grace à internet, il est possible de communiquer instantanément avec des proches situés à l’autre bout de la planète.



Quels sont les avantages de ces révolutions technologiques dans la société ?



De nombreux points positifs ressortent de l’insertion et de l’utilisation des téléphones portables dans les sociétés africaines notamment : L’amélioration de la qualité de la communication : en effet, la communication est devenue plus facile grâce à ces outils de téléphonie mobile. Même si les zones urbaines sont plus couvertes que les zones rurales, cela démontre déjà d’une réelle évolution ;

Le coût réduit de la communication : l’investissement que représente l’achat d’un téléphone portable est un investissement sur le long terme. Non seulement les messages seront transmis pus rapidement à nos proches, mais aussi à des coûts nettement plus bas que par le passé.

Comme quoi l'avènement des technologies de l'information et de la communication et aussi de l'internet sont les principales évolutions technologiques notées en Afrique depuis ces dernières années. Celles-ci présente de nombreux atouts, mais attention à ne pas en faire mauvais usage. Alors qu'en Afrique les problèmes mineures tels que l'électrification des zones rurales, l'approvisionnement en eau et en soins médicaux, la scolarisation des jeunes, l'alimentation, l'urbanisation et l'emploi pour tous demeurent encore non résolus, l'Afrique a décidé de s'arrimer plutôt aux avancées de la technologie.





