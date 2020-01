Les inscriptions pour Goût de / Good France 2020 sont ouvertes ! 6ème édition au Gabon et à Sao Tome et Principe

Vous êtes restaurateur au Gabon et à Sao Tome et Principe ? Participez à l’aventure Goût de / Good France pour célébrer ensemble la gastronomie « à la française » !

Dans plus de 150 pays dans le monde, les chefs sont invités à cuisiner un menu français en quatre actes (entrée, plat, fromage, dessert) autour des produits locaux, de saison et respectueux de l’environnement. Et vous, accepteriez-vous ce défi ?

Ce festival gourmand, placé sous le signe de la cuisine responsable, se déroulera du 16 au 19 avril 2020. Vous avez jusqu’au 14 février 2020 pour vous inscrire sur ce site :

https://restaurateurs.goodfrance.com/fr/user/register

Goût de France / Good France, qu’est-ce que c’est ?

Goût de / Good France, grande célébration de la gastronomie française dans l’Hexagone et dans le monde entier, revient pour une sixième édition ! L’événement fera une nouvelle fois rayonner la France sur les cinq continents en liant l’attractivité touristique à la valorisation internationale des produits, emblèmes du patrimoine culinaire français.

Cette année encore, un « dîner à la française » sera servi dans les ambassades et consulats de plus de 150 pays, et dans plusieurs milliers de restaurants de par le monde. Afin d’asseoir son engagement pour une mobilisation mondiale en faveur de l’environnement, Goût de / Good France 2020 placera à nouveau la gastronomie responsable au cœur de cette nouvelle édition. Cette édition souhaite également mettre à l’honneur la région Centre-Val de Loire.

Une cuisine responsable

Dans le prolongement de la COP 21 et des Etats Généraux de l’Alimentation, la France est aux avant-postes de la mobilisation mondiale en faveur de l’environnement. Goût de/Good France s’inscrit ainsi dans une démarche plus respectueuse des ressources de la planète, et pour UNE CUISINE RESPONSABLE. Tant sur le plan de la santé que de l’environnement, de l’économie, de l’énergie, de la culture, de l’éducation, l’univers de la restauration doit plus que jamais adopter une démarche vertueuse, durable et éco-responsable

Un événement à l’initiative du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et d’Alain Ducasse

Le « repas gastronomique des Français » célèbre les dix ans de son inscription à l’UNESCO !

Une sixième édition marquée par le dixième anniversaire de l’inscription du « repas gastronomique des Français » au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Le 16 avril, cet événement rayonnera au-delà des frontières, dans son unicité et sa diversité. En réunissant près de 350 000 personnes autour de milliers de « dîners à la française », Goût de / Good France est l’événement qui, chaque année, porte haut les valeurs de la gastronomie française.

