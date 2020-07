Les interdictions européennes de voyage sont contre-productives et nuisent à la capacité du secteur des hydrocarbures à soutenir la reprise économique de l’Afrique

L’extension des restrictions de voyage et la suspension des visas et des voyages entre l’Afrique et l’Europe restreignent fortement les efforts de relance de l’industrie pétrolière et gazière. En raison de son caractère international, le secteur des hydrocarbures dépend de chaînes de valeur mondiales et d’une coopération et d’un mouvement réussis de personnes, de biens […]

L’extension des restrictions de voyage et la suspension des visas et des voyages entre...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...