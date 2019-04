Les investisseurs de la Chambre africaine de l’énergie et l’industrie pétrolière se félicitent de l’arrivée du road-show d’investissement sur le Sud-Soudan en Afrique du Sud

Les participants sud-africains et africains du secteur privé ont une incroyable opportunité d’investir dans la paix au Sud-Soudan et de réaliser d’énormes profits. Cette semaine, la Chambre africaine de l’énergie (https://EnergyChamber.org) se joindra à l’hon. Nhial Deng Nhial, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et l’hon. Salvatore Garang Mabiordit, ministre… Read more […]

Les participants sud-africains et africains du secteur privé ont...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...