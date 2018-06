TCHAD Les maladies non transmissibles, une véritable menace pour la santé des tchadiens

Les maladies non transmissibles constituent constituent la principale cause de mortalité, tuant chaque année de nombreuses personnes ; à cet effet un atelier de renforcement des capacités de la société civile sur les maladies non transmissibles et la mise en œuvre de la convention cadre pour la lutte antitabac, comme outil de financement du Plan National de Développement (PND) et les Objectifs de Développement Durables (ODD) a été organisé le jeudi 21 juin 2018 au CEFOD.

L’association pour la défense des droits des consommateurs (ADC) a organisé un atelier ce jeudi, 21 juin 2018 au CEFOD. Cet atelier est ouvert par le secrétaire général de l’ADC, Daouda El-hadj Adam. Selon le secrétaire général de l’Association pour la Défense des Droits des Consommateurs, l’objectif général de cet atelier est de renforcer les capacités des organisations de la société civile sur les maladies non transmissibles, leur importance comme véritable problème de santé publique et de mobiliser les acteurs de la société civile pour un plaidoyer soutenu en faveur du financement public en faveur de ces pathologies.



Les maladies non transmissibles sont entre autres : le cancer, le diabète, les maladies cardio-vasculaires (cardiopathies et AVC), les maladies respiratoires chroniques etc. En effet, dans un passé récent, ces pathologies étaient considérées comme des maladies dédiées aux personnes aisées, mais force est malheureusement de constater qu’avec la mondialisation des modes de consommation et de vie, les maladies non transmissibles prennent des propensions inquiétantes.

Daouda El-hadj Adam de dire que, selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), les données disponibles démontrent que près de 80% des décès par les maladies non transmissibles se produisent dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Malgré leur développement rapide et le ravage qu’elles causent, les maladies non transmissibles sont évitables si le gouvernement et les citoyens consommateurs mettent l’accent sur la prévention c’est-à-dire lutter contre les quatre grands facteurs de risque comportementaux à savoir le tabagisme, l’usage nocif de l’alcool, la mauvaise alimentation, la sédentarité.



D’une part, les tchadiens pour leur majorité et surtout les citadins consomment mal. Tous les facteurs de risque cités ci-haut sont présents dans notre mode de vie et de consommation. D’autre part, le traitement des maladies non transmissibles est coûteux et hors de portée des pauvres et des personnes à revenu moyen. De même, les maladies non transmissibles entrainent des coûts sanitaires importants sur le budget de l’état tant au niveau des hôpitaux que dans le cadre des évacuations sanitaires.



Or, les ressources financières pour la mise en œuvre des actions de prévention et de prise en charge de ces maladies font actuellement défaut alors que des potentialités énormes existent : en effet, la mise en œuvre effective de l’article 6 de la convention cadre de l’OMS pour la lutte Antitabac relative aux mesures fiscales et financières offre l’opportunité au gouvernement de mobiliser des ressources internes pour lutter contre les maladies non transmissibles en général et pour financier le PND comme le recommande les Nations Unies lors de la troisième conférence internationale sur le financement du développement qui s’est tenue à Addis-Abeba en juillet 2015 en soutenant la mise en place d’une taxe sur le tabac pour financer les objectifs de développement durable (ODD) pour l’après 2015.





