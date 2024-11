Les ministères des Infrastructures et des Transports font peau neuve grâce à une opération de nettoyage

Dans une dynamique de promotion de l'esprit civique et de l'amélioration du cadre de travail, les agents des ministères des Infrastructures, du Désenclavement et de l'Entretien Routier et des Transports et de l'Aviation Civile, en collaboration avec l'Association des Jeunes Unis pour la Paix et la Solidarité, ont organisé une vaste opération de nettoyage de leurs locaux ce jeudi.





Armés de râteaux, de pelles et de machettes, les employés, les cadres et les volontaires se sont mobilisés pour nettoyer les bâtiments et les espaces extérieurs. Cette initiative a permis de donner un coup de neuf aux locaux administratifs, créant ainsi un environnement de travail plus sain et plus agréable pour tous.





Une action collective au service de l'intérêt général



Cette opération de nettoyage s'inscrit dans une démarche globale visant à promouvoir l'esprit de responsabilité et de citoyenneté au sein des administrations. Elle témoigne de la volonté des agents de ces deux ministères de contribuer à l'amélioration de leur cadre de travail et, par extension, de l'image de l'administration tchadienne.