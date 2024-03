Les partenaires internationaux se mobilisent pour soutenir le Tchad face à la crise nutritionnelle

La Banque mondiale a signé un contrat avec trois agences du système des Nations Unies, à savoir le FAO, l’Unicef et le PAM, afin de coordonner les activités de réponse à cette crise dans dix provinces. Lors de cette réunion, l’état d’avancement de la mise en œuvre des activités a été évalué.



Pour garantir une meilleure exécution des actions planifiées, le ministre a insisté sur la nécessité de mettre en place un dispositif de suivi et de coordination concertée. Ce dispositif sera géré par la direction de l’alimentation et de la nutrition appliquée. De plus, le respect des engagements et des procédures a été exigé pour assurer une conduite optimale des activités du projet.