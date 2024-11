Les points forts des accords signés par le Tchad lors du Forum Russie-Afrique

La participation du Tchad au premier Forum ministériel Russie-Afrique, tenu à Sotchi les 9 et 10 novembre derniers, a marqué une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.





La délégation tchadienne, conduite par Mme Fatime Aldjine Garfa, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, a signé plusieurs accords avec ses homologues russes, notamment dans les domaines de l'éducation et de la coopération politique.





Des accords prometteurs pour l'avenir



Les accords signés à Sotchi ouvrent de nouvelles perspectives de coopération entre le Tchad et la Russie. Parmi les points forts de ces accords, on peut citer :



Le renforcement de la coopération éducative: Les deux pays ont convenu d'intensifier les échanges d'étudiants et de professeurs, ainsi que de développer des programmes de formation conjoints.

Le développement de partenariats économiques: Les entreprises russes et tchadiennes auront davantage d'opportunités de collaborer dans divers secteurs, tels que l'agriculture, l'énergie et les infrastructures.

Le renforcement de la coopération politique: Les deux pays se sont engagés à tenir des consultations régulières pour discuter des questions d'intérêt commun, notamment en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme.

Une coopération au service du développement du Tchad



La Russie est devenue un partenaire de choix pour le Tchad, qui souhaite diversifier ses relations économiques et politiques. Les investissements russes dans le pays pourraient contribuer à son développement économique et social, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé et des infrastructures.





L'importance de la formation des jeunes



Mme Aldjine Garfa a souligné l'importance de la formation des jeunes Tchadiens en Russie. En effet, de nombreux Tchadiens poursuivent leurs études dans les universités russes et contribuent ainsi au développement de leur pays.





La lutte contre le terrorisme, une priorité commune



La lutte contre le terrorisme a également été au cœur des discussions entre les deux délégations. Les deux pays ont convenu de renforcer leur coopération en matière de sécurité pour faire face à cette menace commune.