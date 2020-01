Les préparatifs vont bon train pour la Semaine africaine du climat 2020 à Kampala, en Ouganda

Les préparatifs sont en cours pour la Semaine africaine du climat 2020, qui sera organisée à Kampala, en Ouganda, du 9 au 13 mars 2020. Le programme général et d'autres détails ont été publiés aujourd'hui.

L'événement à Kampala, au Speke Conference Centre, sera la première semaine climatique régionale à être organisée cette année et sera suivie de semaines climatiques dans les régions Asie-Pacifique (AP), Amérique latine et Caraïbes (LAC) et Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

Le monde se trouve dans une situation d'urgence climatique. 2020 est une année clé au cours de laquelle la communauté internationale doit terminer les tâches inachevées de 2019 au niveau des gouvernements et mobiliser beaucoup plus d'actions de la part des acteurs non étatiques.

L'urgence climatique est une menace croissante, en particulier pour les plus vulnérables, et surtout une menace pour la santé et la sécurité à long terme des Africains.

La Semaine africaine du climat réunira divers acteurs des secteurs public et privé et contribuera à renforcer le soutien en faveur d'une action régionale accrue en matière de climat, en aidant à mettre l'Afrique sur la voie d'une faible émission de carbone et d'une résilience aux effets inévitables du changement climatique.

Saisir les opportunités et gérer les risques

L'objectif principal de la Semaine africaine du climat consistera à partager les moyens dont disposent les gouvernements pour mettre en œuvre l'Accord de Paris en Afrique, en utilisant tous les outils de planification et le soutien disponibles. La Semaine servira également de plateforme aux gouvernements nationaux et aux parties prenantes non-parties pour s'engager, nouer des partenariats et explorer des solutions qui peuvent apporter une action et un soutien en matière de climat à l'échelle.

Outre les discussions sur la manière de mettre en œuvre au niveau régional l'Accord de Paris et les stratégies et plans climatiques connexes, une attention particulière sera accordée aux secteurs de la sécurité et de l'accès à l'énergie, de la sécurité alimentaire et de l'eau, ainsi que des infrastructures et de la mobilité urbaines.

La Semaine africaine du climat 2020 sera entièrement ouverte à toutes les parties prenantes et constituera une plateforme d'échange permettant de créer des partenariats et de présenter les actions innovantes menées dans la région.

Les organisations peuvent s'impliquer et participer aux semaines régionales du climat de plusieurs manières :

1. Événements parallèles - Les événements parallèles offrent aux organisations la possibilité d'organiser une session d'une heure sur des sujets en rapport avec le programme

2. Plate-forme d'action - La plate-forme d'action offre aux organisations non gouvernementales (ONG), aux organisations intergouvernementales, aux gouvernements, aux organisations de jeunesse et aux établissements d'enseignement de la région la possibilité de présenter des actions et des idées novatrices en matière de climat en 15 à 30 minutes sur la scène de la plate-forme d'action

3. Stand d'exposition - Les stands d'exposition offrent aux organisations la possibilité de présenter leurs travaux

4. Le partage de connaissances - Le coin des connaissances offre aux ONG, aux organisations de jeunesse et aux établissements d'enseignement un stand commun pour exposer leurs travaux.

Les demandes de participation aux Semaines du climat dans les autres régions (ALC, AP et MENA) seront disponibles plus près des dates des événements désignés.

Pour plus d'informations sur la Semaine africaine du climat et sur le programme général de haut niveau, veuillez cliquer ici.

En cas de questions, veuillez écrire un message à Climate-Week@unfccc.int

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/preparations...