Les sociétés civiles du Tchad, du Mali et de la RCA parlent d'extrémisme violent et de consolidation de la paix

Le thème choisi était "l'Afrique centrale et le Sahel face à l'extrémisme violent : quel rôle de la société civile pour la consolidation de la paix ?" Les échanges ont regroupé les acteurs de la société civile, les leaders religieux et de communautés, ainsi que des universitaires.



Le coordonnateur national du CSAPR, Abderamáne Ali Gossoumian, a rappelé que l'objectif de cette rencontre tripartite était de voir "comment les sociétés civiles pourraient contribuer en tant qu'acteurs à la consolidation de la paix et à la prévention de l'extrémisme violent dans le Sahel et l'Afrique Centrale". Il a ajouté que "nous avons des expériences très variées, et c'est l'occasion, à travers ce forum, de permettre que nous les mettions ensemble pour en discuter et trouver un élément qui pourrait renforcer d'autres expériences".



Issa Coulibaly, représentant de la délégation de la société civile malienne, a expliqué que "l'État malien a arrêté une politique à son niveau pour faire face au terrorisme et à l'extrémisme violent, notamment à travers un ministère consacré et des lois qui réaffirment un peu le caractère républicain de l'État malien, mais aussi pour répondre aux causes de ces violences tout en incluant les acteurs sociaux afin d'apporter des réponses à ces phénomènes".