Libération de Kidal : le capitaine Ibrahim Traoré félicite l’armée malienne

« Je me réjouis de la libération, ce mardi, de la ville de Kidal par les Forces armées maliennes après d’intenses combats menés ces derniers jours.



Je rends un vibrant hommage au peuple frère et aux forces combattantes pour leur intrépidité qui offre des perspectives heureuses pour le Mali et l’ensemble des Etats du Sahel.



Mes admirations au président de la Transition malienne, le colonel Assimi Goita, pour sa grande vision, sa détermination et son engagement pour un Mali libre et souverain.



Cette victoire d'étape renforce notre conviction que le combat pour la libération de nos Etats mérite d’être mené, et que nous en sortirons vainqueurs.



Dans une union sans faille, les pays membres de l'AES viendront à bout du terrorisme et pourront bientôt, entamer de véritables actions de développement pour le plein épanouissement de nos vaillants peuples. »