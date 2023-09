Libye: 150 enfants ont été empoisonnés à cause de la contamination de l'eau

« De l'eau polluée s'est infiltrée dans des puits à Derna après la montée des eaux », a-t-il déclaré à la chaîne qatarie Al Jazeera. « Le nombre de cas d'enfants empoisonnés par de l'eau contaminée s'élève à 150 », a déclaré le ministre. Il a ajouté que les autorités avaient appelé les habitants des zones touchées à ne pas boire l'eau des puits.



Le cyclone Daniel s’est abattu sur le Nord-Est de la Libye le 10 septembre, en apportant sur des villes méditerranéennes des vents très forts et des pluies diluviennes. Les averses ont considérablement endommagé les infrastructures: de nombreux immeubles et hôpitaux ont été inondés. Selon le porte-parole du parlement libyen, plus de 8.000 victimes sont à déplorer. De son côté, le chef de la municipalité de Derna a déclaré que « les autorités de la ville s'attendent à ce que le nombre de morts à la suite de la catastrophe augmente jusqu'à 20.000 ».