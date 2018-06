Libye, Centrafrique : Jean-Yves Le Drian va rencontrer Déby au Tchad

Le ministre des affaires étrangères français, Jean Yves Le Drian est attendu jeudi soir à N'Djamena où il devrait s'entretenir avec le président Idriss Déby Itno sur l'instabilité qui prévaut en Centrafrique, en Libye et sur les opérations de maintien de paix de l'UA sur le continent Africain.



Le chef de la diplomatie française n'a pas prévu lors dans son déplacement d'être accompagné par la presse française ni de s'exprimer devant la presse locale lors de cette tournée qui va le conduire au Congo Brazaville, au Tchad et en Ethiopie.



Jean-Yves Le Drian qui fait partie du lobby militaire et diplomatique français qui soutient activement le président Idriss Déby Itno et qui le considère comme un agent de la stabilité dans la sous-région, défend la thèse selon laquelle le départ du chef de l'Etat tchadien entraînerait la "somalisation" du Tchad et le chaos dans la sous-région.



Le président Idriss Déby, au pouvoir depuis 1990 est considéré par les occidentaux comme un rempart contre l'expansion du terrorisme islamiste. Le président Idriss Déby devra de nouveau rencontrer son "grand ami", Jean Yves Le Drian qui a toujours plaidé sa cause auprès de la France.