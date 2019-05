Libye: Déclaration du Conseil des affaires étrangères

Aujourd’hui, le Conseil a examiné la situation en Libye et a adopté la déclaration suivante: “L’offensive militaire lancée par l’ANL sur Tripoli et l’escalade qui s’en est suivie dans la capitale et aux alentours de celle-ci constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales et compromettent encore davantage la stabilité de la Libye. […]

Aujourd’hui, le Conseil a examiné la situation en Libye et a adopté la déclaration suivante: &...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...