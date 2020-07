Libye : Le Tchad appelle le conseil de sécurité de l'ONU à prendre ses responsabilités

La secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Mme. Achta Saleh Damane, a pris part mercredi à une réunion par visioconférence sur la situation en Libye, organisée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies.



Mme. Achta Saleh Damane a réitéré la position du Gouvernement tchadien qui appelle le Conseil de Sécurité des Nations unies à prendre ses responsabilités pour faire respecter l'embargo sur les armes, mettre un terme aux ingérences extérieures, ainsi qu'au recours à des mercenaires et combattants étrangers, en vue de mettre un terme à l'escalade militaire aux conséquences régionales extrêmement dangereuses, a rapporté le ministère des Affaires étrangères.



Le Tchad "exhorte les parties prenantes libyennes à cesser immédiatement les hostilités et à s'engager dans des négociations d'un cessez-le-feu durable en vue d'un processus de dialogue inclusif devant conduire à une véritable réconciliation nationale dans l'intérêt supérieur du peuple libyen."



Selon le ministère des Affaires étrangères, la réunion a regroupé toutes les parties engagées dans le processus de retour à la paix et à la stabilité en Libye.