Libye : au moins 32 morts dans les affrontements, l'OCI préoccupée par les évènements

Le ministère libyen de la Santé a donné un bilan de 32 morts et 159 blessés suite aux affrontements de Tripoli.



Les affrontements armés qui ont éclaté dans la capitale libyenne, Tripoli, entre les milices fidèles au Premier ministre du gouvernement d'union nationale, Abdel Hamid Dabaiba, et les milices soutenant le Premier ministre désigné, Fathi Basha, ont commencé entre vendredi soir au samedi, et se sont poursuivis jusqu'à l'aube d'aujourd'hui dimanche 28 août.



Face à ces développements dangereux, le Secrétariat général exhorte toutes les parties libyennes à mettre fin à la violence, à protéger les civils et à éviter l'escalade.



Il les exhorte également à la sérénité et à recourir au dialogue pour résoudre les différends dans cette étape délicate que traverse la Libye afin d'épargner à son peuple le fléau de la violence et davantage de dangers.



Le Secrétariat général réaffirme l’attachement de l'OCI à la sécurité, la stabilité et la sûreté de la Libye et de son peuple.