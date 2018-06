Libye : dégradation sécuritaire, prévient le Tchad, “les dispositions sont prises” aux frontières

Le Gouvernement de la République du Tchad assiste, depuis quelques jours, à la dégradation de la situation sécuritaire en Libye consécutive aux affrontements armés entre les différentes factions.



La montée en puissance de la guerre que se livrent les frères ennemis libyens par mercenaires interposés préoccupe au plus haut point le Tchad en sa qualité de pays voisin.



Cette situation compromet les efforts déployés par la communauté internationale en vue de restaurer la paix, la sécurité et la stabilité en Libye et représente une source de menace potentielle pour l’ensemble des pays de la sous région et particulièrement les pays du voisinage immédiat dont le Tchad.



Le Gouvernement de la République du Tchad attire l’attention de la Communauté Internationale sur la pratique récurrente du mercenariat dans cette crise libyenne et le développement du trafic de drogue, des armes et des êtres humains.



Le Tchad, pour sa part, fidèle à ses engagements internationaux réaffirme sa détermination à combattre ce fléau. D’ores et déjà, toutes les dispositions sont prises pour sécuriser nos frontières.



De même, une information judiciaire est ouverte à l’effet d’identifier tous ceux qui seraient impliqués dans ces pratiques mercantiles tenant de l’exploitation de la jeunesse afin qu'ils répondent de leurs actes.



Le Tchad invite les frères libyens à privilégier le dialogue pour aboutir à un règlement pacifique de la crise permettant ainsi de contrôler la frontière contre les terroristes et les trafiquants de tout genre.



Par ailleurs, le Gouvernement du Tchad encourage la Communauté Internationale à poursuivre ses efforts de médiation pour une sortie définitive de l’impasse.