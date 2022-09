AFRIQUE

Libye : le Tchad condamne les arrestations illégales de ses ressortissants et dénonce des représailles

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Septembre 2022

Le ministère tchadien des Affaires étrangères condamne avec la plus grande fermeté les arrestations massives, illégales et arbitraires de ressortissants tchadiens depuis plus d'une semaine en Libye, notamment dans la ville de Adjidabya, selon une déclaration de Ahmat Abdallah Kindji Sougui, porte-parole. Il évoque une situation urgente et préoccupante.