Ligue africaine de football : le nouveau tournoi d'élite sous l'égide de la CAF

Le tournoi a été initié par la Confédération Africaine de Football (CAF) et soutenu par la FIFA. L'idée principale du tournoi est le développement du football africain et la distribution de l'argent entre les clubs participants.



Qui sont les participants ?



Au départ, 24 équipes pouvaient participer au tournoi, réparties en trois groupes avec les éliminatoires à partir des huitièmes de finale. Les critères de sélection devaient être la performance des équipes au cours des dernières années, ainsi que la disposition d'un centre de formation et d'une équipe féminine.



Cependant, la vie fait ses propres ajustements et plus tard, la CAF a décidé d'adopter un nouveau format de compétition à huit participants. Le Mamelodi Sundowns FC (Afrique du Sud), l'Atlético Petroleos de Luanda (Angola), le TP Mazembe (RDC), l’ES Tunis (Tunisie), l’Enyimba FC (Nigeria), le Wydad AC Casablanca (Maroc), le Simba SC (Tanzanie) et Al Ahly SC (Égypte) ont été choisis. Chaque pays ne pouvait avoir qu'un seul représentant, qui était sélectionné sur la base de ses points dans le classement.



Dotation



Le tournoi, soutenu par la FIFA, a permis d’accumuler une impressionnante dotation. Toutes les équipes sont assurées de recevoir un million de dollars pour leur participation. Les demi-finalistes reçoivent 1,7 million de dollars, les médaillés d'argent 3 millions de dollars et les vainqueurs 4 millions de dollars.



Les bookmakers considèrent le club nigérian d'Enyimba comme l'un des grands favoris de la Ligue africaine de football. Les "Guerriers d'Aba" sont le club nigérian le plus titré sur la scène internationale et ont remporté deux fois la Ligue des champions de la CAF dans leur histoire. Ces dernières années, ils ont modéré leur appétit, mais le nouveau tournoi leur offre de nouvelles opportunités.



Perspectives



La FIFA espère que la nouvelle compétition de clubs attirera des sponsors et que la liste des équipes sera élargie. Gianni Infantino a souligné qu'à l'avenir, les revenus de la ligue devraient atteindre environ 100 millions de dollars, ce qui lui permettrait de devenir l'une des dix ligues les plus prospères au monde. La FIFA prévoit d'utiliser une partie des bénéfices pour construire des stades et des infrastructures de football en Afrique.



