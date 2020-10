Livraison du vaccin contre la COVID-19 : une étude de DHL montre comment les secteurs public et privé pourraient former un partenariat gagnant

La livraison de 10 milliards de doses de sérum à travers le monde exigera un renforcement des chaînes d’approvisionnement médicales ; Le livre blanc recense les problèmes essentiels de la logistique de la COVID-19 ; Et propose un cadre pour faire face aux futures urgences sanitaires au-delà de la COVID-19.

Dès lors que les premières autorisations d’utilisation d’urgence des vaccins contre la COVID-19 devraient prendre effet au dernier trimestre 2020, les opérateurs logistiques doivent relever le défi posé par la mise en place rapide de chaînes d’approvisionnement médicales capables de fournir à travers le monde une quantité sans précédent de plus de dix milliards de doses de sérum. C’est pourquoi DHL (https://www.DHL.com), en qualité de partenaire d’analyse de McKinsey & Company, publie un livre blanc sur la mise en place d’une logistique stable d’approvisionnement en vaccins et matériel médical pendant la pandémie de COVID-19 et les éventuelles futures crises sanitaires.

Plus de 250 vaccins sont actuellement en cours de développement et d’essai sur sept plateformes différentes. Les vaccins contre la COVID-19 ayant sauté certaines étapes de développement, des exigences strictes en matière de température (jusqu’à -80°C) sont susceptibles d’être imposées pour certains vaccins afin de garantir le maintien de leur efficacité pendant le transport et l’entreposage. Cela implique de nouveaux défis logistiques pour l’actuelle chaîne d’approvisionnement médicale qui distribue habituellement les vaccins à des températures d’environ 2–8°C. Dans l’étude, DHL évalue comment le transport de vaccins en tant que produits hautement sensibles à la température peut être géré efficacement afin d’éviter la poursuite de la propagation du virus. L’ampleur de la tâche est immense : pour assurer une couverture mondiale en vaccins contre la COVID-19, jusqu’à 200 000 envois sur palettes, 15 millions de livraisons en boîtes réfrigérantes et environ 15 000 vols seront nécessaires pour les différentes configurations de la chaîne d’approvisionnement.

« La crise de la COVID-19 a éclaté avec une ampleur et un impact sans précédents. Elle a contraint les gouvernements, les entreprises et le secteur logistique à s’adapter rapidement à ces nouveaux défis. En tant que leader mondial de la logistique, DHL souhaite partager son expérience opérationnelle dans le contexte de l’une des plus graves crises sanitaires survenue au cours de l’histoire récente, afin de mettre en œuvre des stratégies dans un monde de plus en plus connecté », explique Katja Busch, directrice commerciale chez DHL. « Pour protéger les vies contre la pandémie, les gouvernements ont décidé de jouer un rôle plus actif dans les chaînes d’approvisionnement médicales. Au cours des derniers mois, nous avons démontré qu’une planification solide et des partenariats appropriés au sein de la chaîne d’approvisionnement peuvent jouer un rôle clé tandis que les gouvernements s’efforcent d’assurer les approvisionnements en fournitures médicales essentielles lors d’urgences sanitaires de cette ampleur. »

À l’avenir, la gestion des crises sanitaires par les autorités devra passer par des partenariats public-privé

Depuis le déclenchement de la pandémie, la demande de fournitures médicales a explosé. Par exemple, l’UNICEF a fourni 100 fois plus de masques faciaux et 2 000 fois plus de gants médicaux qu’en 2019. Faire venir des fournitures médicales depuis des lieux éloignés et les livrer à leurs destinataires a été l’une des activités les plus cruciales de la gestion de la réponse à la pandémie durant la première phase de l’urgence sanitaire. La logistique en amont représentait un défi majeur, surtout en ce qui concerne les EPI, en raison de la concentration géographique de la production, des capacités limitées de transport aérien et du manque de contrôle qualité à l’arrivée. Pour garantir la stabilité de l’approvisionnement médical en cas de future crise sanitaire, il est nécessaire que les gouvernements mettent en place, avec des partenaires des secteurs public et privé, un cadre exhaustif de stratégies et de structures de crise de santé publique.

Pour lancer le dialogue entre les différents acteurs et améliorer la résilience aux pandémies des chaînes d’approvisionnement médicales, DHL offre aux entreprises de logistique un cadre pour coopérer avec les autorités, les responsables politiques, les ONG et le secteur des sciences de la vie. Ce cadre facilite la prise de mesures visant à garantir aux chaînes d’approvisionnement le plus de stabilité et de sécurité possible. Outre un plan d’intervention d’urgence, l’initiative comprend un réseau de partenaires, une solide infrastructure physique de logistique et assure la transparence des chaînes d’approvisionnement grâce aux TI. Enfin, une unité d’intervention dotée d’un mandat précis sera mise en place et chargée d’exécuter toutes les activités dans des délais très courts.

Note aux rédacteurs :

DHL, principal fournisseur de services logistiques des secteurs des sciences de la vie et de la santé, aide ses clients à relever les défis du secteur de la santé par l’intermédiaire d’un large éventail holistique de solutions logistiques d’avant-garde, intelligentes et centrées sur le patient. Plus de 9 000 spécialistes travaillent au sein du réseau mondial spécialisé de DHL afin que les appareils pharmaceutiques et médicaux, les essais cliniques et les organisations de recherche, les grossistes et les distributeurs, ainsi que les hôpitaux et les prestataires de soins de santé soient connectés grâce à la numérisation tout le long de la chaîne de valeur, depuis les essais cliniques jusqu’au lieu d’intervention et à chaque étape intermédiaire.

DHL fournit en toute conformité des services logistiques et de chaîne d’approvisionnement de haute qualité. La Société privilégie les technologies innovantes bénéfiques pour les clients et qui améliorent les soins aux patients. Le portefeuille de DHL pour le secteur des soins de santé comprend environ 150 pharmaciens, 20 centres d’essais cliniques, une centaine d’escales certifiées, 160 entrepôts certifiés GDP, une quinzaine de sites certifiés GMP, 135 sites Medical Express et un réseau express international à délais déterminés couvrant 220 pays et territoires.

