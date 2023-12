Lutte contre l'Hépatite C au Tchad : une thèse de Mariam Tchou Allatchi qui éclaire l'avenir

Devant un jury composé du Professeur Abdelsalam Tidjani, en tant que président, et des Professeurs Ali Mahamat Moussa et Bessambaye Nadlaou en tant que membres, Mariam Tchou Allatchi a démontré une maîtrise exceptionnelle de son sujet. L'éloquence de la candidate a été soulignée, de même que son expertise approfondie dans le domaine de l'hépatite C.



Ce qui rend cette soutenance d'autant plus remarquable, c'est le caractère novateur du thème abordé. En effet, il s'agit de la première étude de ce genre au Tchad, portant sur un sujet d'actualité et crucial pour la santé publique. Le jury a également mis en avant l'importance de la coopération internationale en matière de lutte contre l'hépatite C. Grâce à un programme soutenu par l'Égypte et l'Union Africaine, qui affiche un taux de prévalence de l'hépatite C d'environ 20%, le Tchad a bénéficié d'une vaccination gratuite pour 800 personnes, initialement pour 400. Cette démarche est d'autant plus significative que le coût du traitement de l'hépatite C s'élève à près d'un million de Francs CFA sur trois mois, sans compter les autres frais médicaux.