Lutte contre l'excision : Raïssa Madjibeye utilise le clitoris comme symbole de la libération féminine

"Je parle du clitoris parce qu'on doit respecter la femme. Beaucoup de femmes sont privées de leur clitoris à cause des normes de la société. Pourtant, la société ne tient pas compte de ce que cela représente pour ces femmes. Le clitoris est important car la femme doit s'épanouir à tous les niveaux. Une femme épanouie sexuellement est plus concentrée et plus flexible. Nous devons répondre aux besoins des femmes", dit-elle.



"Pourquoi le clitoris est-il tabou ? Pourquoi pouvons-nous prononcer le mot 'pénis' sans honte, mais pas 'clitoris' ? C'est une question d'assumer son corps, de confiance en soi... Le clitoris fait partie du corps de la femme, et elle ne doit pas avoir honte de le prononcer. Au contraire, elle doit en être fière, car cela lui permet d'affirmer sa féminité. Nous voulons que les choses changent, mais nous ne voulons pas poser les premières pierres. À un moment donné, nous devrons être responsables de notre propre développement et de notre avenir", insiste-t-elle.



S'adressant à tous ceux qui la lisent sur les réseaux sociaux, elle déclare : "Mon message à travers le clitoris est l'épanouissement de la femme et la lutte contre l'excision. En effet, beaucoup sont conscients des conséquences néfastes de cette pratique, mais ils préfèrent se taire pour éviter la condamnation de la société. Il suffit de discuter avec des femmes excisées et non excisées pour comprendre que la tradition et la coutume répondent à un égoïsme masculin.



"Ceux qui veulent me suivre doivent comprendre que c'est un combat qui est loin d'être terminé. Et si nous sommes nombreux, nos voix seront mieux entendues", conclut Raïssa Madjibeye.