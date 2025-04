Lutte contre l’insécurité au Tchad : la Police nationale interpelle un réseau de criminels à N’Djamena

Ce lundi 14 avril 2025, treize présumés malfrats ont été présentés à la presse par les autorités sécuritaires. Ils sont poursuivis pour vols à main armée, effractions dans des véhicules et falsification de documents administratifs.



Le premier groupe, composé de deux ressortissants étrangers, s’est spécialisé dans le vol à l’intérieur des véhicules. Leur mode opératoire consistait à utiliser des produits chimiques pour briser discrètement les vitres avant de s’emparer des objets de valeur à l’intérieur.



Un second cas concerne Souleyman Ahmat Souleyman, accusé de délivrance de faux documents administratifs, notamment des visas, au nom de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANATS). Il aurait mis en place un réseau de falsification bien structuré, profitant de la vulnérabilité de citoyens désireux d’obtenir des documents officiels.



Autre dossier préoccupant : trois militaires ont été interpellés pour leur implication présumée dans des braquages répétés. Profitant de leur connaissance du terrain et de leur maniement des armes, ils auraient commis plusieurs actes criminels dans la capitale.



Enfin, un groupe de malfaiteurs opérant exclusivement de nuit dans certains quartiers de la ville a également été arrêté, grâce à la vigilance des habitants et à la réactivité des unités d’intervention.



Pour le porte-parole de la Police Nationale, le Contrôleur Général Paul Manga, ces individus ne bénéficieront d’aucune impunité. Il a réaffirmé que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur.



Visiblement soulagées, certaines victimes ont exprimé leur émotion et exhorté les autorités à renforcer les capacités de la police pour une efficacité accrue.



Les treize présumés malfrats seront prochainement déférés devant les juridictions compétentes. Cette action conjointe entre les forces de sécurité intérieure et les citoyens témoigne d'une bonne collaboration pour une paix durable.