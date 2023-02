Lutte contre la mutilation génitale féminine au Tchad : l'AFSDS lance une campagne de sensibilisation

Lors de son allocution, la présidente de l'association, Khadidja Ahaya Hissein, a souligné que l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 6 février Journée internationale de tolérance zéro à l'égard de la mutilation génitale féminine en 2012.



Le Programme conjoint UNFPA-UNICEF pour l'élimination de la mutilation génitale féminine a décidé que le thème de 2023 serait "Partenariat avec les hommes et les garçons pour transformer les normes sociales et de genre afin de mettre fin à la mutilation génitale féminine".



L'association lance un appel aux autorités administratives, coutumières et religieuses pour qu'elles accordent plus d'attention à la question de la mutilation génitale féminine afin de sauver la vie des jeunes filles.



L'Association des femmes pour la solidarité et le développement a inscrit la lutte contre la mutilation génitale féminine parmi ses activités prioritaires pour cette année, dans le but de sensibiliser contre la mutilation génitale féminine dans tous les arrondissements de la ville de N'Djamena et dans toutes les provinces du pays à travers diverses activités.