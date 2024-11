MMA : Reug Reug couronné champion du monde, le Président Faye salue son exploit

Dans un message publié sur Twitter, le Président a déclaré : « Félicitations à Oumar Kane pour avoir marqué l'histoire en devenant le premier Sénégalais champion du monde des poids lourds en MMA. Par son courage, sa détermination et son talent, il honore le Sénégal et inspire toute une génération. Notre nation est fière de cet exploit remarquable. »





Impact de l'Exploitation

Cette victoire est non seulement un accomplissement personnel pour Oumar Kane, mais elle représente également un moment de fierté pour le Sénégal, soulignant le potentiel et la passion du pays pour les sports de combat. Le parcours de Reug Reug servira d'inspiration pour de nombreux jeunes athlètes sénégalais qui aspirent à exceller dans le domaine du sport.



Le Sénégal continue de célébrer ce moment marquant dans l'histoire du MMA, renforçant son positionnement sur la scène internationale des arts martiaux.